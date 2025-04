Polícia Civil deflagra operação em Porto do Mangue contra homicídios e tráfico; um suspeito morreu em confronto

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (Areia Branca e Porto do Mangue), com apoio da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), deflagraram, na tarde desta quarta-feira (23), uma operação no município de Porto do Mangue/RN com o objetivo de cumprir diligências investigativas relacionadas a crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante a ação, um dos alvos reagiu à abordagem e efetuou diversos disparos com uma pistola calibre .40 contra as equipes policiais. Diante da injusta agressão, os policiais revidaram e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto do Mangue, mas não resistiu aos ferimentos, conforme boletim médico.

Outros dois investigados foram presos e encaminhados à sede da 42ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante. Após os procedimentos de praxe, eles foram submetidos a exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN) e transferidos para a Cadeia Pública de Mossoró, onde permanecem à disposição da Justiça.

Na ocasião, foram apreendidos uma arma de fogo, do tipo PT 840 calibre .40, dois carregadores, munições, pedras pequenas e duas porções médias de crack, porções de maconha, cocaína, além de uma caderneta com anotações e quatro aparelhos celulares.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça seu compromisso com a segurança da população e o enfrentamento à criminalidade. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.