Polícia Civil deflagra Operação de Combate ao Crime Organizado em Mossoró

Operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do município de Mossoró/RN. Oito mandados de prisão e 11 de busca e apreensão foram cumpridos contra membros de uma facção criminosa. Além disso, 14 contas bancárias foram bloqueadas. A ação contou também com o apoio do Potiguar 02, da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do município de Mossoró/RN e Natal é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Polícia Civil (PC/RN), Polícia Militar (PM/RN), Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/RN) e pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN).

Em breve mais informações.