Polícia Civil deflagra operação de combate a venda ilegal de anabolizantes em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da Delegacia de Narcóticos (DENARC), deflagrou na manhã desta quarta feira, 28, uma operação de combate à venda ilegal de anabolizantes em Mossoró, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.

Durante as diligências em um dos alvos da operação, localizado no bairro Nova Betânia, os policiais apreenderam várias caixas do produto, que segundo a delegada Izabella Turl, eram vendidos de forma irregular. Além disso, também foram apreendidos R$ 20 mil reais em espécie, notebook e celulares.

Um homem identificado como Monalisson Lopes, foi preso em flagrante e conduzido à sede da Denarc. Ele foi autuado por infração ao artigo 273 do Código Penal, crime inafiançável por parte da autoridade policial, sendo encaminhado ao sistema prisional.