Polícia Civil deflagra operação “Dama de Vermelho” e resgata adolescente

Policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA/Mossoró), com apoio da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE), realizaram na noite de sexta-feira (02) uma fiscalização em bares e casas noturnas no município de Mossoró. Na ocasião, uma mulher responsável por um dos estabelecimentos foi presa em flagrante por manter uma adolescente de 16 anos em situação de exploração sexual.

A prisão em flagrante ocorreu em um estabelecimento comercial situado no bairro Doze Anos, conhecido como “Portão Preto”, e culminou com a condução da responsável pelo local por exploração sexual de vulnerável, descrito no artigo 218-B, § 2º, II do Código Penal.

No estabelecimento foi encontrada uma adolescente de 16 anos que confirmou que estava no local submetida a situação de exploração sexual. A adolescente é residente em Fortaleza e foi encaminhada à equipe do Conselho Tutelar que acompanhará sua volta para a cidade de origem.

A responsável pelo estabelecimento, uma mulher, de 30 anos, foi encaminhada para a cadeia pública, onde aguardará a realização de audiência de custódia. A DPCA/Mossoró dará continuidade às investigações buscando identificar se existem outros responsáveis pelo local, bem como possíveis clientes que porventura mantiveram relação com a vítima.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.