Polícia Civil deflagra operação contra influenciadores por divulgação de jogos ilegais em Caicó

Policiais civis da 3ª Delegacia Regional de Polícia (DR) de Caicó, da 46ª Delegacia de Polícia de Caicó e do 3º Núcleo de Investigação Qualificada (NIQ) deflagraram, na tarde desta quinta-feira (14), a “Operação Cartada Final”, com o objetivo de reprimir infrações penais praticadas por influenciadores digitais que, por meio de redes sociais, realizavam divulgação e propaganda de plataformas ilegais de jogos de azar.

As investigações tiveram início há cerca de três meses e, por meio de monitoramento sistemático das publicações e conteúdos veiculados nos perfis investigados, foram identificados indícios da prática reiterada de divulgação de plataformas não autorizadas, em desacordo com a legislação vigente. Durante a apuração, foi constatado que um dos investigados movimentou mais de R$ 7 milhões no período de dois anos, valor que indica possível prática de crimes contra o sistema financeiro nacional.

No decorrer da ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em residências situadas em diferentes bairros de Caicó, além de medidas cautelares de sequestro e indisponibilidade de bens, diligências de caráter probatório e seis prisões em flagrante. Durante as diligências, foram apreendidas duas armas de fogo — uma pistola calibre .380 e uma espingarda. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário, após representação fundamentada com base nos elementos informativos reunidos ao longo da investigação.

A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Caicó, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Caicó, da 48ª Delegacia de Polícia de Serra Negra do Norte e da 47ª Delegacia de Polícia de Jardim de Piranhas.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reafirma seu compromisso no combate a atividades ilícitas que comprometem a ordem econômica e social e conclama a população a colaborar com informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.