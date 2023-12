Polícia Civil cumpre quatro mandados de prisão em Jardim do Seridó

Policiais civis da 50ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Jardim do Seridó) deram cumprimento, nesta terça-feira (05), a quatro mandados de prisão preventiva em desfavor de quatro homens suspeitos por roubo circunstanciado. As prisões foram realizadas em Jardim do Seridó.

Segundo as investigações, os homens teriam invadido uma residência localizada na zona rural do município, onde realizaram ameaças às vítimas e subtraíram delas dinheiro, objetos variados, pertences e uma motocicleta.

Os homens foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.