Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra suspeito de agiotagem

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia (DP) de Macaíba, com apoio da 13ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Macaíba, cumpriram, na manhã da última sexta-feira (27), três mandados de busca e apreensão, contra um homem, pela suspeita da prática do crime contra a economia popular, popularmente conhecido como agiotagem, ocorrido no município de Macaíba.

De acordo com as investigações, o suspeito realizava empréstimos a juros superiores aos permitidos pela legislação brasileira, exigindo como garantia os cartões bancários dos devedores. Esses cartões eram retidos e utilizados como pagamento das dívidas.

Diligências foram realizadas pelas equipes em uma residência localizada no centro de Macaíba. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos diversos cartões bancários em nome de terceiros, incluindo cartões vinculados ao programa social Bolsa Família.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.