Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Mossoró

Policiais civis da Delegacia de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Mossoró (DEPROV/Mossoró), em apoio à 75ª Delegacia de Polícia (Caraúbas), cumpriram um mandado de prisão, nesta quinta-feira (03), em desfavor de um homem condenado pelos crimes de vias de fato e ameaça.

De acordo com a decisão judicial expedida pelo juízo da comarca de Caraúbas, o indivíduo descumpriu uma das condições impostas na suspensão de sua pena. Após diligências realizadas pela equipe de investigação da delegacia de Caraúbas, foi constatado que o foragido estaria na cidade de Mossoró.

Com base nas informações repassadas, a DEPROV localizou o homem no momento em que ele saía de um restaurante, efetuando sua prisão.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte reforça a importância da colaboração da população e solicita que informações sobre foragidos ou atividades criminosas sejam repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.