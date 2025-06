Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de homicídio em Mossoró

Policiais civis da 15ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Mossoró cumpriram, nesta quarta-feira (25), um mandado de prisão preventiva contra Italo Silva de Oliveira, 22 anos, pela suspeita na prática do crime de homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 11 de julho de 2022, no bairro Santa Júlia, em Mossoró.

De acordo com as investigações, o suspeito, com outros comparsas, teria participado do assassinato de Vinícius Eduardo Rocha Eiras. As apurações apontaram que o suspeito seria integrante de uma facção criminosa local e que o homicídio foi motivado por disputas internas do grupo, já que a vítima vinha recebendo ameaças constantes.

Na semana passada, o suspeito foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV), em outra ação policial. Já custodiado, o investigado teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela DHPP, permanecendo à disposição do Poder Judiciário