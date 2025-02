Polícia Civil cumpre mandado contra empresa suspeita de golpes em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações de Mossoró (DEFD) de Mossoró, com apoio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR), cumpriram, na última sexta-feira (31), um mandado de busca e apreensão contra uma empresa suspeita de aplicar golpes relacionados a financiamentos de veículos e imóveis. A ação ocorreu no município de Mossoró.

As investigações apontam que a empresa, representada por dois gerentes, utilizava artifícios fraudulentos para obter vantagem ilícita de clientes, que realizavam o pagamento de um falso sinal para aquisição de bens por meio de financiamento. No entanto, após a transação, os clientes não recebiam qualquer retorno ou concretização da compra.

De acordo com as apurações, os suspeitos divulgavam veículos de terceiros em redes sociais, como Facebook e WhatsApp, com o objetivo de atrair vítimas. Os interessados entravam em contato e eram induzidos a firmar contratos intitulados “cédula de crédito bancário”. No entanto, as vítimas relataram que o processo sempre se iniciava a partir do anúncio de um veículo à venda e que os valores supostamente destinados ao financiamento nunca eram efetivamente depositados em suas contas. Em contrapartida, os pagamentos eram realizados diretamente na conta dos investigados. Além disso, os veículos anunciados continuavam disponíveis nas páginas pessoais dos suspeitos, mesmo após a suposta venda. O valor obtido ilicitamente pela empresa ultrapassa R$100 mil.

Funcionários da empresa foram ouvidos e confirmaram que todo o atendimento aos clientes era feito exclusivamente pelos dois representantes da empresa. Além do cumprimento do mandado de busca e apreensão no estabelecimento, a Justiça determinou a quebra de sigilo bancário dos envolvidos, a análise dos dados telemáticos dos dispositivos eletrônicos apreendidos e a suspensão das atividades comerciais da empresa. As investigações continuam para identificar o total de vítimas e possíveis ramificações do esquema fraudulento.