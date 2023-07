Polícia Civil conclui investigação sobre acidente de trânsito com morte

PC/ASSECOM

Policiais civis da 79ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Martins) concluíram, nesta quarta-feira (13), a investigação sobre acidente de trânsito que causou a morte de um motociclista, 60 anos, no município de Serrinha dos Pintos.

O acidente aconteceu no dia 01 de julho de 2023, quando a vítima foi atingida por um caminhão da Prefeitura de Martins. No entanto, segundo a investigação, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez que ela trafegava pelo acostamento de uma via de mão única, fora da visão do motorista do caminhão.

No âmbito do inquérito policial, foram ouvidas testemunhas, colhidas imagens de câmeras de segurança, e realizada perícia no local do acidente.

