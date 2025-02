Polícia Civil apreende três caminhões adulterados em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) de Mossoró apreenderam, nesta segunda-feira (03), três caminhões com suspeita de adulteração nos sinais identificadores. As apreensões aconteceram no bairro Abolição, em Mossoró, Região Oeste do Estado.

A ação ocorreu durante investigações sobre a receptação de pneus. Durante diligências em uma oficina na cidade, a equipe policial localizou os veículos e constatou a adulteração.

Os caminhões foram apreendidos e encaminhados para perícia, onde passarão pelos procedimentos legais. As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pelo crime e localizar os pneus.