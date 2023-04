Polícia Civil apreende papagaios vendidos ilegalmente em Natal

PC/ASSECOM

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa ao Meio Ambiente e Assistência ao Turista (DEMAATUR) apreenderam, nesta segunda-feira (17), pássaros silvestres que estavam sendo vendidos ilegalmente no bairro Bom Pastor, Zona Oeste de Natal.

Um homem, suspeito por vender espécimes provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão das autoridades competentes, estava anunciando a venda de dois papagaios em grupos de WhatsApp.

Após o recebimento de denúncias, os policiais entraram em contato com ele, simulando interesse na venda, e marcaram um encontro em um posto de gasolina para a suposta negociação. Na ocasião, eles se identificaram e apreenderam as aves, que estavam na casa do suspeito.

Os papagaios foram levados à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Em desfavor do suspeito, por sua vez, foi registrado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) pela prática de crime ambiental.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque 181.