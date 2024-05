Polícia Civil apreende máquinas caça-níqueis e combate jogos de azar no interior

Policiais civis da 85ª Delegacia de Polícia de João Câmara (85ª DP) deflagraram a “Operação Game Over”, no final da tarde de quarta-feira (08), que resultou na apreensão de nove máquinas caça-níqueis e diversas maquinetas de cartões crédito no município de João Câmara, região do Mato Grande.

A operação aconteceu em dois estabelecimentos no município. Além das apreensões, os responsáveis das “casas de jogos” foram conduzidos à Delegacia, ocasião em que foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Eles serão investigados por exploração de jogo de azar, definido no artigo 50, da Lei de Contravenções Penais.

A “Operação Game Over” é fruto de uma investigação da equipe da 85ª DP e tem como intuito combater a exploração de jogos de azar na região.

A Polícia Civil solicita que as informações continuem sendo enviadas de forma anônima por meio do disque denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS