Policia Civil apreende maquinários importados com adesivos falsificados em Tibau

A polícias civil e militar, através de uma ação conjunta, apreenderam diversas motosserras, roçadeiras e outros equipamentos importados no município de Tibau. Os maquinários estavam sendo vendidos na região como se fossem de uma marca famosa, porém, continham etiquetas e adesivos adulterados.

Segundo as investigações, os envolvidos trocavam as identificações originais dos equipamentos por logotipos falsos de uma empresa renomada no mercado, com o objetivo de enganar consumidores e aumentar os lucros com as vendas.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 44ª Delegacia de Polícia Civil, em Tibau, onde os procedimentos legais estão sendo realizados. Os responsáveis foram autuados por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com base no Art. 190 da Lei nº 9.279/96, que trata dos crimes contra a propriedade industrial.

O delegado responsável pelo caso, Dr. Luis Fernando, informou que as investigações continuam para apurar se o grupo também está envolvido na emissão de notas fiscais falsas, o que pode agravar ainda mais a situação jurídica dos suspeitos. A Polícia Civil segue reunindo provas e ouvindo testemunhas para esclarecer todos os detalhes do caso.