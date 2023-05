Polícia Civil apreende mais de 45 mil maços de cigarros em Mossoró

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia (DP de Macaíba) deflagraram, nesta quarta-feira (24), a quinta fase da Operação “Câncer Maligno”. Durante as diligências, foram apreendidos mais de quarenta e seis mil maços de cigarro, os quais estavam em um depósito localizado na zona rural de Mossoró.

Não foram realizadas prisões, mas as investigações prosseguem para a identificação dos suspeitos responsáveis pelo material apreendido. A operação também contou com o apoio da Receita Federal e da Polícia Penal do RN.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.