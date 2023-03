Polícia Civil apreende drogas e motocicleta em Areia Branca

PC/ASSECOM

Policiais civis da 42ª Delegacia de Polícia (DP de Areia Branca) apreenderam, nesta terça-feira (07), uma motocicleta da marca Honda, modelo CB 250 F Twister, na cor azul, utilizada no tráfico de drogas. Ademais, foram apreendidas vinte porções de maconha e oito porções de “crack”, todas prontas para venda.

As apreensões são o resultado de uma operação realizada pela polícia após o recebimento de denúncia anônima, a qual versava sobre tráfico de drogas, praticado na residência de uma idosa. De acordo com as informações, ela teria sido expulsa do local por seu neto, que fugiu ao perceber a presença dos policiais em vigilância. Ele, suspeito por tráfico e investigado por outros crimes, segue foragido da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo número da 42ª Delegacia de Polícia: (84) 98136-6735 (WhatsApp).