Polícia Civil apreende armamento e munições em residência desabitada em Mossoró

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró, apreendeu, na tarde desta terça-feira (28), uma arma de fogo e diversas munições que estavam armazenadas em uma residência desabitada, localizada no bairro Barrocas, em Mossoró.

Durante a ação, os policiais civis encontraram 104 munições de calibres .40, .380 e calibre 12, além de uma arma de carregamento manual calibre .22 e três carregadores de pistola calibre .380. O imóvel, que não possuía moradores, vinha sendo utilizado para ocultar o material bélico.

A apreensão foi realizada após a equipe da DEFUR receber informações de que o local estaria servindo como ponto de guarda de armamentos. Diante da denúncia, os policiais se dirigiram ao endereço indicado, confirmaram a veracidade das informações e recolheram o material, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo armazenamento e apurar a origem e a finalidade do armamento apreendido.

A Polícia Civil solicita que a população continue colaborando com o trabalho investigativo, repassando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.