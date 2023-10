Polícia Civil apreende arma de fogo, drogas e balança de precisão no bairro Santo Antônio

Policiais civis da Delegacia de Narcóticos (DENARC) deflagraram na manhã desta terça feira 10 de outubro de 2023, uma operação para investigar denúncias de tráfico de drogas em uma residência no Bairro Santo Antônio em Mossoró.

De acordo com o delegado da especializada, Caio Fábio, ao chegar no alvo, foi percebido um suspeito fugindo do local com um mochila nas costas. Houve uma perseguição, mas este conseguiu fugir, deixando para trás a mochila com material ilícito.

Dentro da bolso foram encontrados, um revólver calibre .38, munições petecas de cocaína, além de porções de maconha do tipo skank, e uma balança de precisão.

Fim da linha