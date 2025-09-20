Polícia apreende grande quantidade de drogas, armas e um veículo roubado em Mossoró

A Polícia Militar da cidade de Mossoró realizou uma grande apreensão de drogas, armas e munições, além de um veículo com queixa de roubo.

Os policiais da força tática realizavam patrulhamento no início da noite desta sexta-feira (19), quando interceptaram bandidos que estavam no veículo roubado e houve uma intensa troca de tiros na localidade conhecida como “favela do fio”.

Os elementos conseguiram fugir para uma área de mata. Todo material foi apresentado na delegacia de plantão de Mossoró.

Marcelo Nascimento, Portal Grande Ponto