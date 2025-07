Polícia apreende drogas, munições e materiais utilizados no tráfico de drogas

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia (DP) de Macaíba apreenderam, na tarde desta segunda-feira (21), diversas porções de entorpecentes, munições e materiais utilizados no tráfico de drogas. A apreensão ocorreu em um imóvel localizado no Conjunto Morada da Fé, em Macaíba, na Grande Natal.

A ação teve início após o recebimento de uma denúncia anônima, informando que a residência estaria sendo utilizada para armazenamento, fracionamento e comercialização de entorpecentes. O local já era conhecido pela equipe da 20ª DP por ter sido alvo de outras operações e prisões relacionadas ao tráfico de drogas e à atuação de facções criminosas.

Diligências foram realizadas e, durante as buscas no interior do imóvel, os policiais encontraram,

73 trouxinhas e 36 porções maiores de maconha, 1 tablete maior de maconha, 175 papelotes de cocaína e 81 pedras de crack, além de dinheiro fracionado, uma balança de precisão, estilete, tesoura, faca e diversos sacos plásticos do tipo zip-lock. Também foram apreendidas munições e estojos deflagrados de calibre .38.

Todo o material foi encaminhado à delegacia, onde foi formalizada a apreensão. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos na atividade criminosa.