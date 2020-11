Polícia apreende carro transportando documentos da Prefeitura de Mossoró

Policiais da Delegacia de plantão apreenderam no início da noite desta quarta-feira (18), um carro tipo Siena que, segundo uma denúncia, estaria transportando documentos oficiais da Prefeitura Municipal de Mossoró para uma residência no bairro Ilha de Santa Luzia. Segundo informações o veículo foi flagrado de fato saindo do Palácio da Resistência, sede do poder executivo mossoroense.

Duas mulheres foram conduzidas para prestar esclarecimentos. A Prefeitura emitiu nota informando se tratar de um procedimento normal e que os documentos estavam sendo transferidos para o arquivo um central, devido ao surgimento de espaço.