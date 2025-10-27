Polícia abre inquérito para investigar morte de menina de 7 anos em tentativa de assalto

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte abriu inquérito para investigar a morte de Cecília Cândido Duarte, de 7 anos, atingida por um disparo de arma de fogo durante uma tentativa de assalto na cidade de São José de Mipibu, na Grande Natal, na noite do sábado 25.

Segundo a corporação, o caso está sob responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que conduz as investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com informações preliminares, Cecília estava no carro com familiares quando o veículo foi abordado por criminosos. Durante a ação, um dos assaltantes efetuou um disparo que atingiu a criança. Ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São José de Mipibu, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da menina foi encaminhado à Polícia Científica do Rio Grande do Norte, onde passou por perícia. A morte causou comoção no município, que decretou luto oficial e divulgou nota de pesar.