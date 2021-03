Poeta Nildo da Pedra Branca estreia canal no Youtube com live

O poeta Nildo da Pedra Branca lançou o seu canal no Youtube. A estreia é marcada pela disponibilização da live realizada no último dia 13 de março diretamente de sua comunidade e com a participação de vários artistas locais da poesia e da música.

“Da Pedra Branca Pro Mundo” foi um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc em nível estadual e contou com a presença do cantor e compositor Maurílio Santos, além dos repentistas Kleber Morais e José Di Rosa Maria e Alvaci Tavares.

Também participaram os músicos Raimundinho Viana (baterista), Sandro Lima (contrabaixo), João Gavião (teclado) e o sanfoneiro Zezinho. O poeta esclarece que todas as medidas de distanciamento e higiene quanto à proteção da Covid-19 foram tomadas.

Segundo Nildo, o canal estará sempre sendo atualizado com temáticas referentes à cultura popular.

Confira e se inscreva aqui no canal do poeta Nildo da Pedra Branca: