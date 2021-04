Poeta Geová Costa, de Grossos, lançará festival de música autoral da região costa branca nesta segunda-feira (05)

Contemplado pela Lei Aldir Blanc em nível estadual, o poeta, cantor e compositor grossense Geová Costa lançará nesta segunda-feira (05) o 1º Festival de Música Autoral da Região Costa Branca.

As inscrições seguem até o dia 30 de abril e a final acontecerá no dia 22 de maio em uma live direto do canal do Festival, sendo que os três primeiros colocados receberão uma premiação de R$ 3 mil; R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

A chamada região Costa Branca abrange dezoito municípios potiguares: Angicos, Apodi, Areia Branca, Assu, Caiçara do Norte, Carnaubais, Galinhos, Grossos, Guamaré, Itajá, Lajes, Macau, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, São Bento do Norte, São Rafael e Tibau.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28L0kCugmcXhPlZfQKi5ilGFZVysuZHSN_LfS-edkfwKQxQ/viewform