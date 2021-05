Poeta Eduardo Ezus lança livro de haikais

“Terça Diminuta” reúne 44 poemas do poeta potiguar Eduardo Ezus, sendo a maioria deles uma forma alternativa ou uma aproximação de como o haikai ficou conhecido no Ocidente/Brasil, sobretudo, após os anos 70, sob influência da contracultura e da poesia marginal. Por vezes questionando-se, como em

Eu por que ego

Se onde chego

De mim desapego?

Por vezes, aproximando-se mais do conteúdo e forma empregada pelos haicaístas propriamente ditos, como em

Jardim de pedra

A rosa floriu

E durou

O poeta torna exclusivo o terceto em seu livro, feito de poemas escritos nos últimos dez anos, sob diversas influências.

Uma atmosfera zen perpassa o livro, que tem ilustrações e fotografias de Mariana Gandarela. O estado contemplativo chega como um respiro, comenta Cellina Muniz, que nos convida à leitura a partir da orelha do livro; isso, sobretudo, no contexto pandêmico em que vivemos. Assim, de certa forma, pode-se dizer que, pelo teor dos poemas, há uma aproximação à primeira fase do haikai, cujo expoente foi Bashô. A sutileza, discutida no prefácio Música da leveza, assinado por João Batista de Morais Neto (também conhecido como João da Rua), é outra constante, além da musicalidade, daí o título do texto de João.

A folha cai

Quem pensa não sabe

O tremor

“Terça Diminuta” foi viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc-Rio Grande do Norte, pela Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Sobre o autor:

Eduardo Ezus é um poeta potiguar que atuou também na música, sendo um dos fundadores da banda Trópicos Reverso, de rock performático. Edita a revista virtual Tamarina Literária (instagram: @tamarina.literaria), em que publica textos de autores locais e de outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Embora não se considere um cronista, escreve às vezes para portais e jornais como JOL-RN, Potiguar Notícias, Jornal DeFato. Também tem contos publicados na Revista Littera e no Blog da Editora Margem, de Minas Gerais – pela qual irá publicar seu segundo livro, Cálida Noite, também de poemas, com previsão para lançamento no segundo semestre de 2021.

Pré-venda:

Terça Diminuta ficará em pré-venda durante o mês de maio, e o lançamento será virtual, com data a ser divulgada nas redes sociais do autor e da Tamarina Literária. Para mais informações, entrar diretamente em contato por whatsapp – (84) 9 86028344 – ou pelo instagram @ideia.cronica/@eduardo.ezus