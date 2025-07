Poder Judiciário potiguar nega ação de improbidade por suposta fraude de licitação em Assú

O caso analisado foi de uma Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, em que alegou a existência de ilegalidade nos Procedimentos de Dispensa de Licitação realizados no Município de Assú, com frustração da licitude dos processos licitatórios e prejuízo aos recursos financeiros do Município. Além disso, houve liberação de verbas públicas a particulares antes da efetiva prestação dos serviços.