Poço que abastece 8 bairros de Mossoró será religado hoje

Desde a última sexta-feira, 24, moradores de oito bairros de Mossoró estão com abastecimento de água suspenso em decorrência de um problema elétrico que ocorreu no Poço 14. Desde então, as equipes da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern) está trabalhando no conserto do poço, que deve ser religado nesta quarta-feira, 29.

Ao informar sobre o problema, a Caern deu a previsão de religar o poço nessa terça-feira, mas o conserto foi adiado em função da chegada de equipamento específico para funcionamento do sistema que veio da capital do Estado. A precisão foi adiada pois o equipamento precisa ser montado. A Caern lembra ainda que são necessárias 48 horas para normalizar o envio de água após religar o sistema.

O poço possui alta profundidade e é necessário que a equipe da Caern monte conjunto motobomba que fica a 700 metros no subsolo. Para manter a bomba no subsolo é necessária uma operação que envolvem diversos equipamentos de grande porte e o uso de caminhão munk e guindaste. É uma operação que precisa ser desenvolvida seguindo as normas de segurança e etapas indispensáveis para o funcionamento do poço.

A normalização do abastecimento para o Royal Ville Residence, Isla Verde, Arizona, Jardins, Três Vinténs, Gurilândia e parte do Santo Antônio, incluindo o Santa Helena é de 48 horas após religar o poço.