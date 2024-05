Poço do Rincão tem previsão de ser colocado em funcionamento no final de maio

A perfuração do poço 33, no Rincão, foi concluída nesta quinta-feira (9). A escavação atingiu mil metros de profundidade e a perspectiva é que o mesmo produza 200 mil litros de água por hora. A previsão é que o poço comece a funcionar no final de maio. Ele atenderá a região do Rincão, Alto das Brisas, Pintos e reforçará o abastecimento da zona leste de Mossoró.

Com a conclusão da perfuração, agora o poço passa por um processo de superbombeamento para limpeza da água que está sendo produzida. Os serviços com a sonda serão concluídos e a Caern continua trabalhando na subestação de energia elétrica para alimentar o funcionamento do poço 24 horas. Essa medida é necessária porque o local em que o mesmo foi construído é fora da zona urbana. Também serão realizadas melhorias para proteção do equipamento como construção de muro, instalação de quadro de comando elétrico, escavação e assentamento de novos tubos, instalação de tubulação (barrilete) do reservatório e montagem de novo conjunto motobomba. Análises laboratoriais sequenciadas também são necessárias antes de distribuir a água captada.

Todas estas ações operacionais só podem ser realizadas após a conclusão da perfuração. Diferente do poço 6B, em Nova Betânia, que estava dentro da cidade e tinha toda infraestrutura necessária para o funcionamento imediato, o poço 33 precisava ser perfurado para que os demais serviços do sistema sejam realizados. A Caern investiu cerca de R$ 10 milhões, tanto na perfuração como em equipamentos, para o novo poço. Há dois meses, a Caern colocou em funcionamento o poço 6B em Nova Betânia, também investindo R$ 10 milhões.

“As melhorias no abastecimento de água em Mossoró são uma prioridade para a Caern. Estamos empenhados na ativação deste poço na cidade ainda no mês de maio, assegurando uma maior disponibilidade hídrica a partir de junho, período em que há um aumento de demanda em virtude dos festejos juninos”, destaca Roberto Linhares, diretor presidente da Caern.