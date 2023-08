Os bairros Bom Jesus e parte do Alto de São Manoel (Planalto 13 de maio e Inocoop), em Mossoró, estão com o abastecimento suspenso, após a avaliação mostrar a necessidade de realização de serviço por problema mecânico. A previsão é religar o poço no final da tarde da segunda-feira (28). Após religar são necessárias 48 horas para normalização do envio de água para as áreas afetadas.