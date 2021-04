APOSTA ARRISCADA

Mossoró suspendeu temporariamente a vacinação da segunda dose com o imunizante Coronavac. Segundo informações, o grande avanço nas faixas etárias em Mossoró se deu devido a aplicação de todas as vacinas enviadas a Mossoró, sem que se tenha deixado a reserva técnica para este momento. Uma aposta arriscada.

FIM DE UM CICLO

Termina nesta quinta-feira (29), o ciclo da professora Marleide Cunha à frente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum). Foram dois mandatos, no último, por sua combatividade, a sindicalista foi elevada ao patamar de vereadora e não tem dado sossego aos novatos, como ela, na Câmara.

INÍCIO DE OUTRO

Começa também nesta quinta-feira (29) o ciclo de Eliete Vieira, também professora e que até hoje ainda respondia pela pasta das finanças do Sindiserpum. A grande mudança no novo quadro é um maior número de representantes das várias categorias de servidores públicos municipais. A vice-presidente, por exemplo, é a Agente de Combate às Endemias (ACE) Izabele Aires.

AINDA MARLEIDE…

Quem imaginou que os embates de Marleide Cunha na CMM fosse ficar entre nomes que lhe fizeram oposição no passado, enganou-se. Hoje, Raério Araújo e Genilson Alves, antes defensores das lutas da professora, agora são críticos ferrenhos de seus ideais e projetos. O novato Omar Nogueira então, tem subido o tom e chega à beira da falta de respeito. Coisas de novato.

POBRE DIA DA EDUCAÇÃO

Neste 29 de abril comemora-se (ou deveria se comemorar) o Dia da Educação. No RN dois fatos chamaram a atenção: o primeiro uma mancada do jornal Tribuna do Norte, da capital do Estado. Que estampou em sua manchete que “Após 407 dias sem aula, professores ameaçam greve”. O jornal esqueceu de mencionar que os professores estão atuando de forma remota desde o início da pandemia, muitas vezes ultrapassando o horário convencional de aulas e se virando como podem para se adaptar a este novo formato.

MENOS MAL…

A parte boa veio no discurso do vereador Veranilson, de Caicó que utilizou a tribuna para defender a Educação e a profissão de professor. Com muita razão, o vereador elenca várias situações em que professores foram ignorados aqui e enaltecidos quando conveniente. Confira o discurso no link abaixo:

https://www.instagram.com/tv/COK6bJFhEsD/?igshid=1hhehc0t2bgz9

PRA QUE EU FUI FALAR DO POTIGUAR?

Foi só eu comentar a boa campanha do Potiguar de Mossoró que o time desandou. Sofreu uma goleada do América de Natal que ainda está procurando o caminho de casa (4 x 0). Ainda confio, percebe-se uma alegria em jogar no estafe atual, tropeçar faz parte do futebol. Que o diga o Mengão.

AINDA DE CONSELHO DE CULTURA

Foi publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) a relação dos nomes indicados pela gestão Alysson Bezerra como representantes do Executivo para o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Em sua maioria, secretários de outras pastas. A classe artística local se mobiliza para ver em pleno funcionamento o andamento do novo Conselho.

MUDANÇA NAS REGRAS DO PSS DA SAÚDE

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) que oferece 313 vagas para a contratação emergencial e temporária de profissionais para cargos à Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró encerra-se amanhã, dia 29. Achei estranho que justamente hoje, véspera do encerramento das inscrições, a Prefeitura publicou mudanças nas regras de participação.

QUATRO ANOS SEM BELCHIOR

Nesta sexta-feira (30), completa-se quatro anos da partida do bardo de Sobral, cantor, compositor, artista plástico, Antonio Carlos Belchior. Acho que nem imaginaria que ganharia tamanha dimensão a sua obra após a sua partida. Alguns de seus álbuns hoje, quando encontrados, estão sendo vendidos por cifras fora de qualquer realidade. Por sorte (e muita dedicação) já tenho quase todos.