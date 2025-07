PM’s denunciados por associação armada tem novo recurso julgado

“Assim, considerando que os magistrados exerceram regularmente seu poder jurisdicional, analisando, ainda que sucintamente, a presença dos elementos mínimos previstos no artigo 41 do CPP para o recebimento da denúncia, não há elementos suficientes para caracterizar ilegalidade manifesta ou abuso flagrante de poder, requisitos indispensáveis para admissão do Mandado de Segurança”, enfatiza a relatoria.