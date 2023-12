PMRN prende dupla e recupera cerca de 3 quilômetros de fios elétricos furtados em Mossoró

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte, por meio do efetivo da 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, com sede em Mossoró (2ª CIPRv), recuperou nesta sexta-feira (08), aproximadamente 3 quilômetros de fios de rede elétrica furtados na cidade. Na ocasião dois homens foram presos em flagrante em um automóvel tipo baú. Ambos também utilizavam equipamentos profissionais e vestimentas de empresas do ramo de manutenção elétrica, como tentativa de camuflar a ação criminosa. Após os procedimentos de praxe, os criminosos foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia, no Alto de São Manoel, onde ficarão à disposição da Justiça. O material foi identificado como produto de crime, pela empresa que instalou a fiação. “Esta é uma prática muito recorrente aqui na região e que traz enormes prejuízos à população de uma forma geral e as atividades econômicas. Outro risco com potencial ainda mais nocivo é a interrupção do fornecimento de energia nas unidades hospitalares e de pronto-atendimento, bem como dos equipamentos de suporte à vida. Nós já vínhamos recebendo informações e na manhã de hoje conseguimos alcançar êxito na prisão da dupla e felizmente tirá-los de circulação e recuperar esta quantidade significativa de material furtado.” Comentou o Major Emerson Mendes, da 2 ª CIPRV.