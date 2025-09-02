PM resgata mulher vítima de cárcere privado em Mossoró; vítima seria julgada pelo “Tribunal do Crime”

Na tarde desta segunda-feira, 1, a Polícia Militar resgatou uma mulher vítima de cárcere privado. O fato aconteceu no bairro Dom Jaime Câmara (Jardim das Palmeiras), em Mossoró.

A vítima, de 27 anos, foi mantida em cárcere privado por dois dias pelo ex-companheiro, Erick Daniel Bezerra Sobral, conhecido por “Boladão” e de acordo com a Polícia, possui envolvimento com uma facção criminosa.

De acordo com o Subtenente Renixon, a PM recebeu uma denúncia de que uma mulher estaria sendo julgada em um suposto “Tribunal do Crime” e seria executada no final do dia. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram gritos de socorro vindo do imóvel.

Ao conseguirem entrar na residência, os agentes encontraram a mulher bastante ferida, apresentando hematomas pelo corpo. O suspeito fingiu que estava dormindo, mas foi detido pela equipe. Em depoimento à polícia, a vítima relatou que havia ido até a casa do acusado apenas para amamentar o filho deles, quando foi surpreendida com agressões. De acordo com a vítima, Erick Daniel a obrigou a desbloquear o celular e encontrou mensagens trocadas com um homem supostamente ligado à facção rival.

O ex-casal foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Erick Daniel Bezerra Sobral foi autuado pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, violência doméstica, sequestro e cárcere privado e encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil investigará.