PM prende casal por tráfico de drogas em Mossoró

A Polícia Militar através do 2° BPM, realizavam patrulhamento na noite desse domingo, 12, na região conhecida como “Favela do Pantanal”, no bairro Alto da Conceição, em Mossoró, quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita.

Foi realizada uma abordagem no local e encontradas 39 pedras de crack, 6 trouxinhas de maconha e 49 porções embaladas, de acordo com a PM.

Na ação, foram presos Valmir da Silva e Aline Yonara Gomes dos Santos, 31 anos, conhecida como “Preta Pantanal”. Aline e Valmir já tinham passagem pelo sistema prisional e estavam sendo monitorados eletronicamente.

Após a prisão, o casal foi conduzido até a delegacia de plantão, da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante delito. Valmir por tráfico de drogas (artigo 33) e Aline por associação para o tráfico (artigo 35). Após os procedimentos, os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão a disposição da justiça.