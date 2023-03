PM prende 28 suspeitos em Natal e interior do RN

Informações da Tribuna do Norte

A Polícia Militar prendeu 28 suspeitos entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira (15) em Natal e no interior do Rio Grande do Norte. Do grupo, um suspeito é um adolescente, três são foragidos da justiça e um usava tornozeleira eletrônica. Segundo a PM, ainda, um suspeito foi preso e encaminhado ao hospital. Os dados são do último balanço do órgão e foram atualizados às 06h30 desta quarta-feira.