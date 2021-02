PM e CREA fecham ciclo de vistorias do Estádio Nogueirão para renovação de laudos

Visita feita na tarde desta quarta-feira (24) por equipes da Polícia Militar e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), concluiu o processo de vistorias do Estádio Manoel Leonardo Nogueira, o Nogueirão, com o objetivo de renovação dos laudos técnicos para o exercício de 2021.

Antes da PM e do CREA, o Nogueirão já havia sido inspecionado por Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, que aprovaram o uso do estádio.

As equipes da PM, comandada pelo Capitão Talles, do BP Choque, e do CREA-RN, liderada pelo conselheiro Marimbondo Vinagre, vieram da capital exclusivamente para realizar a vistoria a pedido da Prefeitura de Mossoró. O Município assumiu as ações para liberação do estádio local em função das dificuldades encontradas pela Liga Desportiva Mossoroense (LDM), gestora daquele equipamento.

Na vistoria desta quarta-feira, a PM identificou alguns pontos que precisam ser corrigidos.

“Existem algumas pendências a serem corrigidas. O laudo de segurança será confeccionado e a gente irá manter contato com a Gerência de Segurança do estádio para que as pendências sejam sanadas”, declarou o Capitão Talles, do BP Choque.

As pendências identificadas estão ligadas ao contato com o público, como bilheterias e sala de triagem. No entanto, como nesse momento não há acesso dos torcedores aos jogos, devido os protocolos de segurança relacionados à pandemia, a tendência é que o relatório a ser expedido pela PM traga a descrição de “Aprovado com restrições”.

Do ponto de vista do CREA, também não foram identificados problemas que dificultem a liberação do Nogueirão. “Se tiver, talvez tenha alguma anomalia de grau baixo, médio ou leve, e não de grau elevado”, declarou o conselheiro do órgão, o engenheiro Marimbondo Vinagre.

O secretário de esporte Júnior Xavier, que acompanhou a vistoria desta quarta-feira, comemorou mais esse passo dado rumo à liberação definitiva do Nogueirão.

Foto: Wilson Moreno/Secom-PMM

“Graças a Deus, tudo tem ocorrido conforme planejamos. Hoje foi mais um passo. Nós temos que ser otimistas, como é a vontade de todos, que o Nogueirão seja reaberto para sediar os jogos novamente e que nosso futebol volte a crescer”, declarou.

Com a renovação dos laudos técnicos garantida, a Prefeitura de Mossoró trabalha agora para desinterditar o Nogueirão, fechado por determinação da Justiça, que atendeu pedido do Ministério Público, devido a problemas com a acessibilidade.