PM detém uma pessoa em um veículo utilizado em tentativa de homicídio em Mossoró

Na noite de quarta-feira, 3, ocupantes em um carro do tipo Prisma, de cor branco, efetuaram disparos de arma de fogo contra dois jovens no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Tarcísio Maia e sobreviveram ao ataque. Após a ação criminosa, os elementos se evadiram com destino ignorado.

Durante a madrugada desta quinta-feira (4) a Força Tática do 2° BPM realizava patrulhamento pelo Conjunto Santa Helena, quando se deparou com o veículo suspeito.

Foi dada a ordem de parada, mas o condutor não obedeceu o comando e empreendeu fuga, sendo abordado logo em seguida. Na abordagem, foi constatado que o carro era alugado e havia sido usado no atentado horas antes.

O suspeito identificado como João Paulo, que responde por latrocínio, foi preso e conduzido para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.