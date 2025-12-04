PM afasta 10 policiais após denúncia de agressões contra advogada no interior do RN

Profissional afirma que foi agredida na madrugada do último domingo (30) durante a Festa do Cajú, em Serra do Mel, no Oeste potiguar.

Por g1 RN

04/12/2025 09h47 Atualizado há 5 horas

Advogada mostra marcas no corpo após denunciar agressão de policiais militares no RN

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte abriu uma investigação interna e afastou 10 policiais militares do trabalho nas ruas após uma denúncia de agressão contra uma advogada, na madrugada do último domingo (30), durante a Festa do Cajú, em Serra do Mel, no Oeste potiguar.

Segundo a corporação, o servidores ficarão afastados do serviço operacional “enquanto perdurar a apuração dos fatos”.

A advogada afirma que as agressões começaram quando ela presenciou o que considerou uma abordagem violenta contra outra mulher na festa. Ela relatou que questionou a ação dos policiais, se identificou e mostrou a carteira da OAB. A partir desse momento, segundo ela, passou a ser hostilizada pelos agentes.

“Tomaram minha carteira e meu celular. E sempre que eu sempre que eu pedia o celular, eles davam uma mãozada na minha nuca”, disse à Inter TV Costa Branca.

Na denúncia, Edricélia relata que foi arrastada, levou tapas na nuca, golpes de cacetete e teve o braço torcido. Afirma ainda que ficou algemada e foi colocada de joelhos enquanto era xingada pelos policiais militares.

“Depois que eles me algemaram, saíram me arrastando, me humilhando pela festa toda. Quando chegou ao Batalhão, eles me colocaram de joelhos contra a parede. Eu disse: ‘meu joelho estão doendo muito, deixe eu me sentar’, e me disseram: ‘não, sua cachorra, fique desse jeito ai'”, relatou a advogada.

O exame de corpo de delito apontou hematomas e escoriações em várias partes do corpo, incluindo orelha, punhos, braço, coxa e joelhos.

O caso também será investigado pela Polícia Civil. A advogada foi à Delegacia da Mulher de Mossoró na manhã da última segunda-feira (1), acompanhada de colegas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e formalizou a denúncia.

A delegada responsável deve ouvir testemunhas e reunir imagens para esclarecer o que ocorreu durante a festa.

Após o caso, a OAB publicou uma nota em que declarou “indignação e repúdio diante da agressão e desrespeito às prerrogativas executada por policiais” contra a advogada. O órgão também pediu investigação do caso e afastamento dos militares.