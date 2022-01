Plataforma Regula Cirurgias será implantada no Rio Grande do Norte

A plataforma Regula Cirurgias foi implantada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP), com o objetivo de informatizar as filas de cirurgias eletivas no Estado do Rio Grande do Norte, dando mais transparência e segurança aos usuários do SUS. O sistema é desenvolvido por meio de contrato com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN (Lais/UFRN).

O sistema segue a mesma linha do Regula RN, sistema que opera os leitos Covid, e do RN+ Vacina, que proporcionam o acesso da população aos dados públicos da vacinação no estado. Além de proporcionar maior transparência, o sistema também proporcionará a agilidade na realização de cirurgias. A previsão de implantação é até o final do primeiro trimestre de 2022 e o sistema é totalmente auditável.

“O sistema Regula Cirurgias vem para oferecer maior transparência, equidade e acesso ao programa Mais Cirurgia, Mais Saúde. A população terá acesso aos dados e também facilitará para os municípios a organização e celeridade das cirurgias eletivas, através da visualização e mapeamento”, afirma Lyane Ramalho, secretária-adjunta da Sesap.

A primeira parte da implementação acontece através das capacitações, que foram iniciadas na última quarta-feira, 26, com a participação dos reguladores municipais, divididos em turmas por regionais de saúde de todo o Rio Grande do Norte. Desenvolvida pela equipe de Regulação da Sesap, o momento envolve todas as regiões de saúde através dos servidores que atuam diretamente na regulação das cirurgias eletivas em todo o estado.

Após a capacitação, haverá o cadastramento de novos pacientes junto a todos os municípios com as regulações municipais e a lista existente hoje será preservada. “Essa parceria é fundamental para que tanto os prestadores de serviços do SUS tenham maior acesso às cirurgias, quanto os usuários. O que vai facilitar a celeridade do processo e a diminuição das filas. Tanto o usuário conseguirá acompanhar a fila e como os municípios terão o entendimento dos níveis de prioridade dos usuários”, disse Renata Nascimento, Coordenadora da Regulação em Saúde e Avaliação da Sesap.