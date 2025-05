Plataforma é lançada para agilizar recuperação de veículos roubados em Mossoró

A Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) lançou a plataforma on-line “Alerta Mossoró”, uma ferramenta inovadora para registro e monitoramento imediato de ocorrências envolvendo veículos furtados, roubados, clonados ou utilizados em sequestros. O objetivo é agilizar a atuação dos agentes de trânsito e reforçar as ações integradas de segurança no município.

O sistema funciona de forma interligada ao Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança (CIOTS), permitindo que as informações enviadas sejam rapidamente compartilhadas com as equipes de monitoramento e as viaturas em campo. A tecnologia também possibilita que veículos cadastrados no “Alerta Mossoró” sejam identificados em tempo real, assim que cruzarem radares eletrônicos ou pontos estratégicos de videomonitoramento espalhados pela cidade, reduzindo significativamente o tempo de resposta das forças de segurança.

Para registrar uma ocorrência, o cidadão deve acessar o endereço eletrônico https://mossoroalerta.mossoro.rn.gov.br/ ou visitar o site oficial da Prefeitura de Mossoró, na aba “Trânsito” e, em seguida, “Alerta de Veículos Roubados”. O processo é simples: basta preencher os dados solicitados e enviar a solicitação, que será imediatamente repassada para o sistema de inteligência e monitoramento da cidade.