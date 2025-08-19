Planos para reunião Putin-Zelensky estão “em andamento”, diz Casa Branca

Os planos para uma reunião bilateral entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estão agora “em andamento”, com “muitas opções” sendo discutidas, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira (19).

Ela se recusou repetidamente a responder perguntas sobre locais específicos.

“Ambos os líderes expressaram a disposição de conversar um com o outro, e nossa equipe de segurança nacional ajudará ambos os países a fazer isso”, disse Leavitt a repórteres em entrevista coletiva na Casa Branca.

Pressionada pela correspondente Kristen Holmes, da CNN, sobre como os planos mudaram — de uma possível iniciativa trilateral para uma bilateral — Leavitt disse que “foi uma ideia que evoluiu no decorrer das conversas do presidente com o presidente Putin, o presidente Zelensky e os líderes europeus”, que, segundo ela, “concordam que este é um ótimo primeiro passo”.

Trump, acrescentou ela, está “de acordo” com a ideia de uma reunião bilateral sem a presença dos EUA.

“Em última análise, o presidente sempre disse que há pontos de desacordo nesta guerra que terão de ser discutidos e decididos por esses dois países. E, portanto, ele quer que esses dois países se envolvam em diplomacia direta”, disse ela.