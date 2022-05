Plano de Segurança para o Pingo da Mei Dia prevê revista dos foliões

Nesta segunda-feira, 30, foi anunciado o Plano de Segurança para o Mossoró Cidade Junina (MCJ) 2022. O esquema de ações será executado a partir da data que antecede o “Pingo da Mei Dia”, na sexta-feira, 3, e envolverá em média 758 agentes da segurança pública do Estado e do Município. Além disso, o Município promoverá o isolamento da área da festa, na intenção de impossibilitar a entrada de armas e materiais ilícitos.

Para o Pingo da Mei Dia será montado um forte esquema nas proximidades da Avenida Rio Branco, com oito entradas para o local. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM), a entrada de cooler, assim como de bebidas em garrafas de vidro, será liberada.

“No ‘Pingo da Mei Dia’, embora seja fechado para maior segurança da população, será permitida a entrada do cooler”, explicou o titular da SESDEM, Cledinilson Morais. E conclui: “Montamos estrategicamente todo um plano de ações visando impedir que pessoas entrem no evento com armas, drogas e materiais ilícitos. Estamos garantindo segurança máxima para o maior bloco junino do Brasil”.

De acordo com a Prefeitura, o forte esquema de segurança contará ainda com o uso de tecnologia avançada, com 8 câmeras de identificação facial espalhadas pelo Corredor Cultural. O videomonitoramento foi totalmente ampliado na avenida Rio Branco, contabilizando 40 câmeras.

As mais avançadas, utilizadas historicamente em grandes eventos, possuem tecnologia de identificação facial, possibilitando localizar pessoas foragidas da justiça ou procuradas pela polícia. As imagens serão enviadas em tempo real para o Centro de Operações da Guarda Municipal, que neste ano se integra com o CIOSP da Polícia Militar.

A segurança do evento terá participação da Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal e do Departamento Estadual de Trânsito. Além do efetivo a pé, haverá o apoio de viaturas das forças de segurança parceiras, promovendo o suporte logístico às ações preventivas de controle e segurança do evento.

A título de organizar o trânsito nas imediações do evento, o Departamento de Mobilidade adotará intervenções nas áreas do Corredor Cultural, compreendendo os eventos: “Pingo da Mei Dia”, “Boca da Noite”, Polo Estação das Artes, além da Cidadela e do espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”.

A região do entorno do Corredor Cultural será isolada a partir das 18h da sexta-feira (3), facilitando a logística para montagem de estruturas. O mapa aponta os locais onde serão instaladas barreiras para viabilidade dos eventos.