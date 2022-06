Plano de gestão do Hospital da Mulher volta a ser discutido

Representantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), do Banco Mundial (BM) e das secretarias estaduais de Saúde Pública (Sesap) e de Infraestrutura (SIN) voltaram a se reunir para discutir a gestão do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que está sendo construído em Mossoró.

A reunião foi conduzida pelo secretário de infraestrutura, Gustavo Coelho, que confirmou a previsão de inauguração para novembro deste ano. Segundo o secretário, a abertura do hospital se dará de forma gradual, prevista para acontecer em três etapas, sendo a primeira na segunda quinzena de novembro. Ele afirmou que o cronograma da obra está acompanhando o planejado.

O especialista em Saúde, Operações e Finanças do BM, Ezaú Pontes, e o gerente de projeto do hospital pelo BM, Erivelthon Lima, participaram da reunião. Eles estão acompanhando o cronograma da obra e o planejamento de início das atividades do Hospital da Mulher.

O equipamento de saúde está sendo construído próximo ao Campus Central da Uern, em terreno doado pela instituição. A obra está sendo realizada a partir dos recursos estaduais via empréstimo com o Banco Mundial da ordem de R$ 125 milhões, viabilizado pelo Projeto Governo Cidadão (GC).

O hospital beneficiará a população de Mossoró e de outros municípios do Oeste Potiguar na rede de atenção à mulher e materno-infantil. O Hospital da Mulher será administrado pela Secretaria de Saúde, em cooperação técnica (acadêmica) com a Uern.

De acordo com o modelo de gestão, a Sesap será responsável pela gestão de processos, técnica/pessoal, contratos, insumos, aquisições, etc. Já a Uern será responsável pela gestão acadêmica e interação com outras instituições de ensino sobre o campo de práticas acadêmicas.

De acordo com a reitora Cicília Maia, o termo de cooperação está sendo construído com previsão de 5 anos. Ela afirmou que a expectativa é de que os ambulatórios comecem a ser implantados em outubro, para o início de suas atividades na primeira etapa de funcionamento do hospital, no mês de novembro.

“Estamos trabalhando para que o serviço do Hospital da Mulher seja de referência no atendimento à saúde da mulher para Mossoró e região, como um instrumento de ensino, pesquisa e extensão não apenas para a Uern mas para outras Instituições de Ensino Superior (IES)”, afirmou Cicília Maia.

A secretária de Saúde, Lyane Ramalho, explicou que a experiência do Hospital da Mulher será um piloto para os demais hospitais do estado. Acompanharam a reitora na reunião com o Banco Mundial, a pró-reitora de Planejamento da Uern, Fátima Raquel Morais, e a enfermeira Hosana Mirelle.