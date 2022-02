Plano de Cargos dos servidores da Uern será entregue à Assembleia Legislativa

Nesta quinta-feira, 3, os membros da Associação dos Docentes da Uern (ADUERN) se reuniram com a reitoria da Universidade para debater o andamento do Plano Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Proventos, que atualmente está na Procuradoria Geral do Estado (PGE), passando por avaliação e averiguação de possíveis erros na redação ou alguma inconsistência jurídica no documento.

Tanto a Reitoria quanto a ADUERN destacaram que somarão esforços para que o plano seja entregue à Assembleia Legislativa ainda na próxima semana e uma série de atividades foram pensadas, no sentido de ampliar a divulgação do tema e envolver a comunidade acadêmica nesta luta.

Dentre as ações, destaca-se o reenvio e apresentação do plano à categoria; visitas aos gabinetes dos deputados e deputadas para falar sobre o plano; debate do plano com à sociedade e um Dia D em defesa do Plano, que será uma data específica para debater a temática, com participação de departamentos e faculdades falando sobre a importância do plano para as categorias e a universidade.

A luta pelo Plano se deu após a conquista da Autonomia Financeira da Uern. De acordo com a Aduern, o plano atual não dá conta de nossas perdas históricas, que somam mais de 200%. Embora o estado não tenha recursos para sanar esse prejuízo de uma só vez, a categoria luta para que os danos sejam reduzidos.