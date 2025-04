Planalto vê desrespeito do União Brasil na discussão sobre ministério e avalia rever espaço do partido no governo

O Palácio do Planalto considera desrespeitoso o comportamento do União Brasil, diante das dúvidas sobre a ida do deputado Pedro Lucas (União-MA) para o Ministério das Comunicações. O nome do parlamentar foi confirmado pelo governo no dia 10 de abril, mas a indicação divide a bancada.

Líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas foi indicado para substituir Juscelino Filho (União-MA), que deixou a pasta após ser denunciado por desvio de emendas.

Segundo interlocutores ouvidos pelo blog, o presidente Lula Inácio Lula da Silva (PT) se irritou após o União Brasil indicar um nome, aceitar o convite e depois não resolver questões internas. A trapalhada do partido pode ensejar uma revisão de arranjo de forças da base.

Diante da incerteza, o governo até considera entregar a pasta para outro partido ou rever outros ministérios. Atualmente, a cota do União Brasil no governo é de três ministérios: Comunicações, Integração e Desenvolvimento Regional e Turismo.

Reunião vai selar decisão

O indicado está sendo pressionado a rejeitar a vaga no primeiro escalão e vai se reunir ainda nesta terça-feira (22) com o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A indicação de Pedro Lucas divide a bancada porque a indicação dele para assumir o Ministério das Comunicações foi uma ‘venda casada’ costurada por Alcolumbre e porque, no lugar dele na liderança do partido ficaria o ex-ministro Juscelino Filho.

A bancada do partido na Câmara prefere que Pedro Lucas fique do que Juscelino virar líder. E isso tá travando a decisão.

Há críticas na bancada da Câmara sobre a “intromissão” de Alcolumbre, tentando emplacar a força um líder que divide o partido na Casa.

Integrantes do partido dizem, nos bastidores, que há uma expectativa de que Pedro Lucas decida nesta terça se fica ou se vai para o Ministério. Mas a avaliação é que, diante do racha no partido, ele fique na Câmara e recuse o Ministério.