Planalto evita embate e aposta em isolamento natural de Lira

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostam que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pode acabar isolado após a tensão criada entre ele e o Planalto.

A série de recados do presidente da Câmara ao Palácio do Planalto tem surtido efeito contrário no governo, que não se intimidou e procura manter o clima de normalidade em negociações com o Congresso para 2024. Ainda que dependa — e muito — dos votos de Lira.

Sob reserva, lideranças próximas ao petista afirmam que Lira deve perder apoio de agentes externos influentes. Por exemplo: o mercado financeiro, que costuma cobrar da política um ambiente menos turbulento e mais previsível.

