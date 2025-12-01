Planalto e ministros do STF veem Alcolumbre exposto ao deixar digitais na resistência a Messias; presidente do Senado diz buscar respeito

A resistência obstinada de Davi Alcolumbre (União-AP) à indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) tem surpreendido integrantes da Corte e do Palácio do Planalto ouvidos pelo blog.

Para esses integrantes, Alcolumbre deixou as digitais nesse processo e acabou por se tornar a cara de uma possível crise institucional sem precedentes – há risco real de o Senado rejeitar uma indicação do presidente da República para a Suprema Corte, algo inédito na história recente do país.

Interlocutores de Alcolumbre dizem que ele busca, apenas, ser respeitado, e que a afronta do governo começou quando o presidente Lula (PT) sequer telefonou para comunicá-lo oficialmente sobre a indicação de Messias.

A decisão contrariou Alcolumbre, que defendia abertamente o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de quem foi antecessor e sucessor na presidência do Senado.

O Planalto, porém, não vê como plausível este ser o único motivo para o descontentamento, e a base governista articulou para fazer crer demanda por cargos e preocupação com investigações em andamento também estão por trás.

No domingo (30), Alcolumbre reagiu publicamente. Em nota, atacou o governo por não enviar a documentação necessária para que o Senado possa votar a indicação de Messias, e afirmou ser “nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão” de que “divergências entre os Poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas.”

“Isso é ofensivo não apenas ao Presidente do Congresso Nacional, mas a todo o Poder Legislativo”, completou o presidente do Senado.

Ministros do STF assistem perplexos a briga sobre indicação de Messias

A briga entre Executivo e Legislativo sobre a indicação de Messias tem deixado ministros do STF perplexos.

Fontes de diferentes alas do STF ouvidas pelo blog dizem que a atuação de Alcolumbre é sem precedentes, e que está evidente a busca para derrotar a indicação.

Quem acompanhou a indicação do ministro André Mendonça para o STF tem lembrado que o presidente do Senado submeteu o agora ministro a um processo que, nas palavras de um deles, tinha requintes de crueldade, e que até mesmo as emendas de relator foram usadas como instrumento de pressão para derrubar a indicação.

Andrea Sadi – G1