PL pede à Casa Civil detalhes sobre despesas com Janja

O PL, de Jair Bolsonaro, apresentou dois pedidos de informação ao governo federal sobre despesas da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja. Os requerimentos foram protocolados pela deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) e endereçados à Casa Civil e ao Ministério da Cultura.

O primeiro questiona os gastos com viagens e os custos da estrutura da primeira-dama no Palácio do Planalto, com gabinete e assessores. O documento pergunta, por exemplo, quais os fundamentos legais que justificam uma equipe para a primeira-dama “considerando que ela não ocupa um cargo oficial no governo federal”.

O segundo requerimento solicita dados sobre o evento cultural promovido no Rio de Janeiro, durante o G20, que foi apelidado pela oposição de “Janjapalooza”. O pedido inclui perguntas sobre os custos para a máquina pública e também patrocínios realizados por empresas estatais.

Na semana passada, a Procuradoria da República no Distrito Federal encaminhou, à Procuradoria-Geral da República inquérito civil para investigar a suposta falta de transparência da Presidência da República.

Entre as irregularidades investigadas está a suposta recusa do governo em fornecer informações sobre a quantidade de assessores à disposição da primeira-dama Janja da Silva.

À CNN, o governo federal afirmou que “está absolutamente seguro quanto à regularidade e transparência dos atos, bem como está à disposição do MPF para prestar todos os esclarecimentos necessários quanto ao tema”.