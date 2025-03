PL lança Rota 22 para ouvir eleitores e traçar plano para 2026

O Partido Liberal (PL) anunciou o lançamento do projeto Rota 22, que percorrerá o Brasil para ouvir a população e discutir propostas para as eleições presidenciais de 2026. O senador Rogério Marinho (PL) afirmou que a iniciativa terá início pelo Nordeste e contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Vamos começar a percorrer os estados brasileiros, a partir do Nordeste, para que possamos, juntos, traçar um plano e retomar os trilhos do desenvolvimento”, declarou Marinho. O objetivo do PL é consolidar um programa de governo baseado nas demandas levantadas ao longo da caravana.

A legenda pretende fortalecer sua base eleitoral e mobilizar apoiadores para o próximo pleito, promovendo eventos e encontros com a população. O projeto também busca reforçar a oposição ao governo Lula, destacando temas como economia, segurança pública e liberdade individual.

A previsão é que a caravana passe por diversas capitais e cidades estratégicas nos próximos meses. O PL vê a iniciativa como um passo fundamental para organizar a campanha e preparar o terreno para o embate eleitoral de 2026.